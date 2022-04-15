Федотов, Пилут, Соркин и Хуснутдинов — лучшие игроки полуфинала Кубка Гагарина

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем впервые по итогам раунда плей-офф признан Иван Федотов (ЦСКА), одержавший четыре победы в семи матчах серии. По воротам Федотова был нанесен 191 бросок, из которых он отразил 93,72 процента, коэффициент надежности составил 1,73. В седьмом матче серии (3:0) Федотов впервые сыграл на ноль в плей-офф.

Лучшим защитником впервые по итогам раунда плей-офф признан Лоуренс Пилут («Трактор»), набравший 5 (0+5) в пяти матчах серии. Пилут не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5».

Лучшим нападающим впервые по итогам раунда плей-офф признан Максим Соркин (ЦСКА), набравший 5 (4+1) очков в семи матчах серии. Соркин завершил только один из семи матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В третьем матче серии (6:2) Соркин сделал дубль.

Лучшим новичком впервые по итогам раунда плей-офф признан Марат Хуснутдинов (СКА), отдавший одну результативную передачу в семи матчах серии. Молодой нападающий совершил восемь силовых приемов, заблокировал девять бросков и дважды на нем нарушали правила.