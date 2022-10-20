Дронов — о зарплате в АХЛ: «Этих денег достаточно для проживания — и все»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» оценил возможную зарплату в фарм-клубе «Каролины», с которой хоккеист не подписал контракт.

— По контракту, который вы могли подписать с «Каролиной», зарплата в фарм-клубе была бы 70 тысяч долларов.

— Я изначально знал это. Когда ехал, примерно понимал, какая сумма в АХЛ, какая — в НХЛ. Только в НХЛ мне сказали, что могут добавить денег, если я подожду. Это пошло на пользу. Я не подписывал контракт до конца тренировочного лагеря и потом легко уехал.

— 70 тысяч в фарм-клубе хватит только, чтобы выживать?

— Не прям уже выживать. Этих денег достаточно для проживания — и все.

Ранее 24-летний россиянин объяснил, почему не стал оставаться в НХЛ.

Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»