Дронов о возвращении в КХЛ: «Была пара предложений от сильных команд НХЛ, но не захотел ездить по клубам»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал, почему не остался в системе «Каролины» и не захотел пробиваться в НХЛ через фарм-клуб.

— Вы поняли, почему «Каролина» подписала еще одного защитника Келвина де Хаана, хотя договорилась с вами?

— Он — опытный защитник, много играл в НХЛ. Ему 31 год. «Каролина» нацелена на Кубок Стэнли. Мало времени кого-то просматривать и давать шансы.

— Получается, не видели смысла пробиваться в НХЛ через АХЛ?

— Да. Было бы очень мало шансов. Сейчас в «Каролине» два защитника сидят каждую игру в запасе. Два опытных защитника! Посчитал, что глупо сидеть и ждать травмы партнеров. Я что, должен был молиться и ждать, чтобы кто-то травмировался? Я хотел просто играть. А «Металлурге» я получу много времени, если буду доказывать, что готов.

— После «Каролины» изучали другие варианты в НХЛ?

— Было пару предложений от сильных команд, но не захотел ездить по клубам. Решил вернуться в «Металлурге», а дальше — посмотрим.

Дронов провел межсезонье в системе «Каролины». 4 октября клуб объявил о заключении контракта с 24-летним россиянином, но 2 дня спустя сообщил о разрыве соглашения. 15 октября хоккеист вернулся в магнитогорский «Металлург».

Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»