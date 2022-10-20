Дронов о возвращении в КХЛ: «Была пара предложений от сильных команд НХЛ, но не захотел ездить по клубам»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал, почему не остался в системе «Каролины» и не захотел пробиваться в НХЛ через фарм-клуб.
— Вы поняли, почему «Каролина» подписала еще одного защитника Келвина де Хаана, хотя договорилась с вами?
— Он — опытный защитник, много играл в НХЛ. Ему 31 год. «Каролина» нацелена на Кубок Стэнли. Мало времени кого-то просматривать и давать шансы.
— Получается, не видели смысла пробиваться в НХЛ через АХЛ?
— Да. Было бы очень мало шансов. Сейчас в «Каролине» два защитника сидят каждую игру в запасе. Два опытных защитника! Посчитал, что глупо сидеть и ждать травмы партнеров. Я что, должен был молиться и ждать, чтобы кто-то травмировался? Я хотел просто играть. А «Металлурге» я получу много времени, если буду доказывать, что готов.
— После «Каролины» изучали другие варианты в НХЛ?
— Было пару предложений от сильных команд, но не захотел ездить по клубам. Решил вернуться в «Металлурге», а дальше — посмотрим.
Дронов провел межсезонье в системе «Каролины». 4 октября клуб объявил о заключении контракта с 24-летним россиянином, но 2 дня спустя сообщил о разрыве соглашения. 15 октября хоккеист вернулся в магнитогорский «Металлург».
Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»
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