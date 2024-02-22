Защитник «Локомотива» Сергеев: «Мы могли поиграть «Ак Барсу», если бы не Исаев»

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде мы могли бы игру проиграть, если бы не Исаев. Как мне дуэль вратарей? Время не стоит на месте, все развиваются. Кто-то добавляет, кто-то нет. Кто-то по-другому начинает играть. Исаев в порядке», — приводит слова Сергеева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Исаев принял участие в 48 играх, в которых одержал 32 победы.

В сезоне-2023/24 Сергеев провел 61 матч, в которых набрал 22 (5+17) очка.

«Локомотив» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 91 очко в 66 матчах.