«Авангард» и «Лада» в четверг, 22 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Начало — 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Авангард» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 90 очков и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Лады» 72 балла, команда находится на 7-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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