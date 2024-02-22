Елесин назвал матч «Ак Барс» — «Локомотив» игрой уровня плей-офф КХЛ

Защитник «Локомотива» Александр Елесин прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Матч уровня плей-офф? Соглашусь, хорошая и боевая игра с обеих сторон. Здорово, что выиграли.

Как мне идея сыграть с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина? Никто не думает об этом, это слишком далеко. Надо концентрироваться на том, что есть сейчас. Еще осталось несколько игр в регулярном чемпионате — Нижнекамск и Екатеринбург", — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Локомотив» (91 очко) одержал третью победу подряд и занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (80) идет четвертым на «Востоке».