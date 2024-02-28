Защитник «Динамо» Прибыльский: «Особой радости от Кубка Континента нет, главный кубок впереди»

Защитник «Динамо» Андрей Прибыльский признался, что в команде нет особенной радости от победы в Кубке Континента КХЛ.

«Мне кажется, самый главный кубок впереди. Как будто бы нет особой радости от Кубка Континента. Думаем о Кубке Гагарина. Что поможет «Динамо» завоевать трофей? Сплоченность коллектива — самое главное в плей-офф. И, конечно, игра в большинстве и в меньшинстве», — цитирует Прибыльского Legalbet.

В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Серия начнется в Москве 1 марта.