Форвард «Спартака» Галимов: «Плей-офф будет долгий, до кубка тяжелый путь»

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов рассказал «СЭ» о настрое команды на плей-офф.

— Не так много времени на подготовку к плей-офф. Это хорошо сказывается? Игровой ритм не потеряете.

— Правильно говорите, остался игровой ритм. Нам дали один выходной после игры с Минском. Сегодня собрались, была интенсивная тренировка.

— Какая атмосфера в команде? «Спартак» идет в плей-офф в оптимальном составе, почти все в строю.

— Плей-офф будет долгий, до кубка тяжелый путь. Там нужно будет друг друга поддерживать, только команда, только все вместе.

— Главный тренер много раз говорил, что задачи выиграть кубок сразу в первом сезоне нет. Но в голове все-таки держите такую глобальную цель?

— Все максималисты, все кто у нас здесь есть в команде, даже доктора и администраторы — все хотят выиграть.

— Ни разу в истории «Спартак» и «Северсталь» еще не встречались в плей-офф. Чего ожидать болельщикам от этой серии?

— Интересный хоккей будет. Понятно, что больше все будут оглядываться на свои ворота и думать о том, чтобы не пропустить, чем это было в регулярке. У «Северстали» тоже стиль игры от атаки. Так что будет интересно.