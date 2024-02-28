Контракт Хуснутдинова с «Сочи» истекает 30 апреля этого года

«Сочи» информирует, что контракт нападающего Марата Хуснутдинова истекает 30 апреля нынешнего года. Представитель хоккеиста обратился в клуб с просьбой досрочно расторгнуть контракт по инициативе игрока.

В связи с неучастием «Сочи» в розыгрыше Кубка Гагарина клуб счел возможным удовлетворить эту просьбу. В апреле «Сочи» планирует сделать Марату Хуснутдинову квалификационное предложение с целью сохранения спортивных прав на игрока.

Как ранее сообщал «СЭ», Хуснутдинов продолжит карьеру в составе «Миннесоты».

В этом сезоне 21-летний хоккеист провел 55 матчей в КХЛ, набрав 20 (6+14) очков.