Защитник ЦСКА Уильямс — о поражении от СКА: «Мы сегодня играли лучше»

Защитник ЦСКА Колби Уильямс после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со СКА в интервью «СЭ» подвел итоги встречи и рассказал о возможной игре с петербуржцами в плей-офф.

— Игра была равной и напряженной, пожалуй самой напряженной из всех против СКА. Мне кажется, мы сегодня играли лучше, создавали много моментов. Они хорошая команда, быстрая, по праву занимающая высокое место в турнирной таблице. К сожалению, сегодня не получилось выиграть.

— Моментов сегодня было действительно много. Почему такая плохая реализация?

— Было очень много моментов, в третьем периоде казалось, что мы контролируем игру. Но, к сожалению, шайба просто не шла в ворота. Сегодняшний матч был очень близок по напряжению к матчу плей-офф, мы смотрелись неплохо, думаю, показывая такой хоккей за месяц до игр навылет, мы двигаемся в правильном направлении.

— Есть вероятность встретиться в плей-офф как раз со СКА. Но судя по счету очных встреч, СКА — неудобный для вас соперник.

— Они хорошая команда, быстрая, с хорошей реализацией моментов, хорошим большинством. В плей-офф они будут хороши и играть против них будет нелегко. Особенно, на их домашней площадке. В регулярке мы, к сожалению, не выиграли у них ничего, но если встретимся в плей-офф, здесь будет совсем другая история.