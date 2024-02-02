Голкипер «Спартака» Кареев — о плей-офф: «Если поставят первым номером — буду настраиваться максимально»
Вратарь «Спартака» Андрей Кареев поделился эмоциями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).
— Первый «сухарь» в составе «Спартака». Поделитесь эмоциями.
— Эмоции положительные, хорошо, что выиграли. И конечно же «сухарь» очень важен для меня. Любой вратарь стремится не пропускать. Впереди важный отрезок, будем готовиться.
— Что мешало показывать такую игру в матче против «Локомотива» (1:2)?
— Сложно ответить на этот вопрос. Бывают матчи, когда что-то не получается, без этого никак. Делаем выводы и показываем результат.
— Роль вратарей в плей-офф возрастает. Думали о том, что будете выступать под первым номером? С учетом того, что Николаев и Рибар не играют.
— Я всегда готов, тренируюсь и выкладываюсь на 100 процентов. Тем более это первый плей-офф в моей карьере, поэтому если поставят первым номером — буду настраиваться максимально.
Победа над «Автомобилистом» стала 35-й для «Спартака» в регулярном чемпионате-2023/24, что является новым рекордом клуба в регулярках КХЛ. Предыдущий рекорд (34 победы) был установлен в сезоне-2019/20.
(Анна Бирюкова)
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