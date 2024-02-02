Голкипер «Спартака» Кареев — о плей-офф: «Если поставят первым номером — буду настраиваться максимально»

Вратарь «Спартака» Андрей Кареев поделился эмоциями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

— Первый «сухарь» в составе «Спартака». Поделитесь эмоциями.

— Эмоции положительные, хорошо, что выиграли. И конечно же «сухарь» очень важен для меня. Любой вратарь стремится не пропускать. Впереди важный отрезок, будем готовиться.

— Что мешало показывать такую игру в матче против «Локомотива» (1:2)?

— Сложно ответить на этот вопрос. Бывают матчи, когда что-то не получается, без этого никак. Делаем выводы и показываем результат.

— Роль вратарей в плей-офф возрастает. Думали о том, что будете выступать под первым номером? С учетом того, что Николаев и Рибар не играют.

— Я всегда готов, тренируюсь и выкладываюсь на 100 процентов. Тем более это первый плей-офф в моей карьере, поэтому если поставят первым номером — буду настраиваться максимально.

Победа над «Автомобилистом» стала 35-й для «Спартака» в регулярном чемпионате-2023/24, что является новым рекордом клуба в регулярках КХЛ. Предыдущий рекорд (34 победы) был установлен в сезоне-2019/20.

(Анна Бирюкова)