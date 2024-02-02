«Трактор» проголосовал за повышение лимита на легионеров в КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о голосовании по лимиту на легионеров в КХЛ.

«Мы голосовали за возвращение прежнего лимита на легионеров до пяти игроков, потому что считаем его оптимальным. Возможно, в этом сезоне у «Трактора» их было бы больше трех, но сейчас уже сложно сказать. Мы ориентировались на три позиции. На данном этапе довольны выступлением команды, но оценивать результаты будем все же после плей-офф», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита не легионеров. C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось до пяти игроков).

Напомним, что для изменения лимита КХЛ необходимо согласовать новый регламент с Минспорта.

«Трактор» с 72 очками после 58 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.