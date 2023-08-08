Чешский защитник Шулак — об арене в Омске: «Я играл в «Детройте», там такие же условия»

Защитник «Авангарда» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о «G-Drive Арене».

— Вы первым из легионеров прилетели в Омск. Новая арена «Авангарда» — это уровень НХЛ?

— Да, сто процентов. Я играл в «Детройте», когда там только-только открыли новую арену. В Омске точно такие же условия: хороший зал, классное питание, сауны, большой бассейн, просторная раздевалка. Мне очень понравился и наш стадион, и сам город.

— Планируете перевезти семью в Омск? Насколько знаю, она жила с вами во Владивостоке.

— Да, в ноябре жена и дети прилетали ко мне на новогодние праздники. Они сто процентов приедут в Омск, но только чуть позже. Старший сын в сентябре пойдет в школу, младший ходит в детский сад. Пока жене тяжело находиться с двумя детьми в России, когда я буду на выездах.

— Старший сын еще не начал говорить по-русски? У вашего соотечественника Александра Салака дети в Новосибирске уже через пару месяцев освоили язык.

— Пока нет, потому что он еще не общался с русскими детьми его возраста. Но он очень умный и быстро все схватывает. Думаю, если его полностью погрузить в языковую среду, то он тоже начнет говорить по-русски через пару месяцев.

— Что было внутри, когда на матч «Авангарда» с «Омскими Крыльями» пришло больше пяти тысяч человек?

— Это очень приятное чувство. Не ожидал, что на тренировочный матч придет столько людей.

— Почему ваш выбор пал на Омск?

— Все просто: «Авангард» — это топ-клуб. Я очень хотел попробовать себя на таком уровне. Для меня это в новинку. Новый уровень.