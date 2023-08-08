Герсонский оценил подготовку игроков «Авангарда» к новому сезону
Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, успеют ли новички команды подготовиться к началу сезона.
«Не вижу в этом большой проблемы. Если хоккеисты, которые приезжают на сборы позже, самостоятельно готовились качественно, то им будет нетрудно форсировать события, нагнать партнеров и работать дальше в общем ключе. Если же кто-то больше отдыхал, нежели работал, то им, конечно, будет труднее, но и тут все решаемо. Во-первых, поможет индивидуальный подход к припозднившимся. Во-вторых, тренер же легко может, к примеру, объединить в звено тех, кто начал подготовку позже», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
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|5
|Локомотив
|0
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|0
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|0
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|Восточная конференция
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|В
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|О
|1
|Авангард
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|Ак Барс
|0
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|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
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|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|0
|0
|0
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