Чешский защитник Шулак: «Советовался с Клепишем перед переходом в «Авангард»
Защитник Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переходе из «Адмирала» в «Авангард».
— Не было ощущения, что сделали неправильный выбор, когда из Омска начался исход лидеров?
— Нет-нет. Я подписал контракт практически сразу после открытия рынка и стал третьим иностранцем после Буше и Найта. Мне оставалось только следить за тем, как будет развиваться ситуация. Но я не переживал. Был уверен, что у нас соберется хорошая команда.
— В Омске всегда было много чехов: Патера, Прохазка, Ягр, Клепиш, Шкоула. С кем-то советовались перед подписанием контракта?
— Вы еще забыли Червенку. (Улыбается.) Советовался и немного разговаривал с Якубом Клепишем. Мы как-то пересекались с ним, когда наши дети вместе играли в хоккей. Сам тоже перед подписанием собирал в интернете информацию о городе, о команде. Но мне был важен не столько город, сколько хоккей.
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