Воспитанник СКА Бринкман о переходе в «Динамо»: «Рад перебраться из мрачного Петербурга в Минск»
Защитник Арсений Бринкман прокомментировал переход в «Динамо» Минск из СКА.
«Рад перебраться из мрачного Петербурга в солнечный Минск. Все прекрасно, разместился в отеле, прохожу медосмотр», — сказал игрок во время медосмотра.
«Динамо» объявило о переходе 22-летнего хоккеиста 28 июня.
В прошлом сезоне защитник выступал в ВХЛ за «Югру», в 52 матчах он набрал 19 (5+14) очков.
Бринкман является воспитанником питерского СКА. В КХЛ на его счету 11 матчей и 4 (1+3) очка.
Источник: ХК
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