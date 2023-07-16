Воспитанник СКА Бринкман о переходе в «Динамо»: «Рад перебраться из мрачного Петербурга в Минск»

Защитник Арсений Бринкман прокомментировал переход в «Динамо» Минск из СКА.

«Рад перебраться из мрачного Петербурга в солнечный Минск. Все прекрасно, разместился в отеле, прохожу медосмотр», — сказал игрок во время медосмотра.

«Динамо» объявило о переходе 22-летнего хоккеиста 28 июня.

В прошлом сезоне защитник выступал в ВХЛ за «Югру», в 52 матчах он набрал 19 (5+14) очков.

Бринкман является воспитанником питерского СКА. В КХЛ на его счету 11 матчей и 4 (1+3) очка.