Крикунов: «В профессии тренера все счастливы, это не какой-нибудь завод, где люди ругают свою работу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о профессии хоккейного тренера.

«Тренеры должны подавать в отставку, когда они видят, что у них не идет, команда не играет как бы они ни пытались, хотя все перепробовали. Такой момент приходит. Это непросто, надо иметь характер. Сейчас тренеры стали реже уходить сами, держась за контракт? Почему же реже? Кто работает не первый год, они уже все небедные люди. Кусок хлеба искать уже не будут, обеспеченные. Не вижу у тренеров страха, что они держатся. Почему стало меньше решений уйти по собственному желанию, я не знаю. Возможно, это изменение в характерах, ведь все меняется. Иногда тренер хочет все закончить, но ему не дают, не отпускают. Многие просто любят свое дело. На самом деле в этой профессии все счастливые. Если взять какой-нибудь завод, то процентов 30 людей будут ругать свою работу, но в тренерстве все по любви», — цитирует Крикунова Legalbet.

73-летний Крикунов является заслуженным тренером БССР и России. Он тренировал такие команды, как «Динамо», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Акрони Есенице», «Целе» и другие. Последним местом его клубной работы было рижское «Динамо», которое специалист покинул в марте 2022 года.