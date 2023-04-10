Разин: «Уже 30 лет прошло, и я очень рад вернуться в «Металлург»
Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал свое назначение в клуб из Магнитогорска.
«Во-первых, это большая ностальгия. Я вспоминаю, как в 21 год приехал в Магнитогорск. Уже 30 лет прошло, и я очень рад вернуться, тем более в топ-клуб с задачей выиграть Кубок Гагарина. Одни положительные эмоции! Ну и вообще город для меня родной — у меня жена из Магнитогорска, так что мы каждое лето приезжали к родственникам. С болельщиками у меня всегда складываются хорошие отношения, и это не хвалебные слова в свой адрес, а констатация факта. Везде, где я работаю — процент посещаемости растет. Сделаю все, чтобы эту статистику не испортить!» — цитирует Разина официальный сайт команды.
В качестве игрока Разин выступал за «Металлург» с 1994 по 1996 год, с 1997 по 2001, а затем и с 2004 по 2005.
За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В еврокубках — 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за «Металлург» в сборной России — 19 матчей, 6 голов, 10 передач.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
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Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
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СКА – ЦСКА
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