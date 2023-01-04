Разин рассказал, что ему не понравилось в игре «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче против «Ак Барса» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Играли хорошо, по многим компонентам были лучше. Из плюсов еще то, что отыгрались с такой командой, заработали очко, оно пойдет нам в плюс. Из минусов — в плане психологии хочется добавлять, выигрывать матчи. Много таких игр в сезоне, где на ровном месте пускаем. Дух победителей приходит с опытом и с победами. У нас в первой пятерке играет мальчик 2003 года рождения, в третьей — 2001 года рождения. Думаю, всему свое время, надо подождать.

Много было работы у Шугаева? А у Билялова? Мы бросили больше 70 раз, в створ долетело 28, порядка 30 бросков ребята из «Ак Барса» сблокировали. У обоих вратарей было много работы, у соперника было пару стопроцентных моментов, где Дима нас держал в игре, в овертайме вытащил мертвую шайбу», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» с 53 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками — на 8-й строчке «Запада».