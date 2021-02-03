Защитник «Ак Барса» о своем голе: «Второй раз в год палка стрельнула»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель прокомментировал итоги победного матча против «Автомобилиста» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжелая игра, «Автомобилист» хорошая команда, все матчи с ними тяжелые, — сказал Хенкель. — Начали немного вяло, потом раскатались, разбегались через работу, закончили победой. Что касается моего гола — второй раз в год палка стрельнула. Знаю, как защитник, когда нападающий выскакивает из-за ворот на пятак, тяжело играть в такие моменты. Я заехал за ворота, видел, что со мной поехал нападающий. Ему в два раза тяжелее, чем защитникам. Я проехал, Андрей Педан бросил, я просто подставил клюшку. Нападающий, который поехал со мной, не привык к таким ситуациям, я на это и рассчитывал. Если есть момент — почему бы не попробовать и не сыграть так».

(Анастасия Жданова)