Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«То, что мы ожидали от «Барыса», мы и увидели, — сказал Воробьев. — Первый гол мы пропустили из-за своей ошибки. Потом хорошо сработало большинство. Один гол забили на контратаке, один — на позиционной.

Неколенко? Сейчас доктора разбираются, пока не могу сказать. Мартынов и Хлыстов уже не в том возрасте, чтобы их «подколачивало». Они должны выходить и играть. Для первого матча сыграли нормально".

(Михаил Скрыль)