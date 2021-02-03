Форвард «Ак Барса» рассказал о личном рекорде по очкам в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов прокомментировал победный матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2). Форвард установил личный рекорд, набрав в сезоне 16 очков.

— Тяжелая игра, много удалений с нашей стороны. Сегодня выстояли, — сказал Глухов.

— Показалось, что «Ак Барс» не так высоко прессинговал игроков «Автомобилиста» по сравнению с игрой в прошлый четверг. С чем это связано?

— Да, тренеры подсказали, начало было не очень хорошее. Не успевали накрывать, может, усталость накопилась. Главное — результат, а разные игры бывают.

— Впереди «Магнитка», как найти силы?

— Завтра неигровой день, сейчас будут восстановительные мероприятия. Потом перерывчик, небольшой последний рывок и начало плей-офф. Все готовятся, ничего страшного. Календарь такой, что игры через день, стараешься отдыхать после матчей, восстанавливаться, после матчей, массажик там. Все нормально.

— У вас в этом сезоне личный рекорд в КХЛ — уже 16 очков.

— Не очень много я набираю, хорошо, что есть голы. Все приходит через работу, иногда если ты не забиваешь — не значит, что плохо играешь. Берешь другим — игрой в меньшинстве, ловишь на себя. У нас все в копилочку, все для команды.

— Как вам гол Стефана да Косты?

— В меньшинстве Патрис Кормье здорово играл почти две минуты, защитники все блокировали. Стефан вышел, здоров убежал и забил".

(Анастасия Жданова)