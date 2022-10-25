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Сегодня, 17:14

Защитник «Адмирала» Либор Шулак вышел на первое место в списке снайперов-защитников в истории клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» по буллитам обыграл череповецкую «Северсталь» — 2:1.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак забросил 14-ю шайбу в составе команды и вышел на первое место в списке снайперов-защитников в истории клуба.

Он обошел Артема Земченка, на счету которого было 13 голов.

Либор Шулак
ХК Адмирал
ХК Северсталь
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