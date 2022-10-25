Защитник «Адмирала» Либор Шулак вышел на первое место в списке снайперов-защитников в истории клуба

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» по буллитам обыграл череповецкую «Северсталь» — 2:1.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак забросил 14-ю шайбу в составе команды и вышел на первое место в списке снайперов-защитников в истории клуба.

Он обошел Артема Земченка, на счету которого было 13 голов.