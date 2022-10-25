Разин: «Я Серебрякова психологически настраивал, воспитывал. А он взял — и два раза нас обыграл»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2 Б).
— У хоккеистов должна же быть совесть, в конце концов? Например, у Никиты Серебрякова. Я тут две недели поработал, у него не было ни одной победы в КХЛ. Я его так психологически настраивал, воспитывал. Он при мне одержал тут первые победы. А он взял — и два раза нас обыграл. Это все шутки, конечно. По игре. Я думаю, мы провели очень хороший матч. Много времени провели в атаке. У соперника тактика — играть на контратаках. Голевую пропустили. Хорошо, что только одну. Там еще были моменты. Одно набранное очко заслужили. Едем дальше.
— Вновь погоня, достаточно красивая. Почему не удалось выиграть в основное время или в овертайме? Предпосылки-то были.
— Хорошо, что мы не нарвались в конце на контратаку, и не пропустили еще. А так — мы владели преимуществом.
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Адмирал – Северсталь
|2 : 1 Б
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Сибирь – Спартак
|- : -
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Авангард – Барыс
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