Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:53

Защитник «Адмирала» Шулак: «Мы верим в себя, наших тренеров и нашу систему»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

— Победа над «Трактором» была очень важна для нас, так как регулярный чемпионат уже почти окончен — осталось только несколько матчей. Поэтому каждое набранное очко имеет большую ценность, — приводит «РБ Спорт» слова защитника.

— Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев говорит о том, что у вас «вредная, противная» команда. Вы с ним согласны?
— Мы играем в оборонительном стиле, поэтому каждому сопернику тяжело против нас. Эту игру мы показываем с самого начала сезона, такова наша система.

— Нынешний сезон — настоящий прорыв «Адмирала». В чем секрет вашей команды?
— Мы верим в себя, свои силы и возможности. Верим в наших тренеров и нашу систему. Нужно хорошо готовиться к матчам, усердно тренироваться и результат придет.

«Адмирал» идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 71 очко в 62 матчах.

Во вторник, 14 февраля, «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом». Начало игры — в 12.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/libor-shulak-sekret-admirala-v-tom-chto-my-verim-v-sebya-nashih-trenerov-i-nashu-sistemu/
Либор Шулак
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
0
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Куньлунь» уволил генменеджера Макферсона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Торпедо 62 40 22 85
3 Локомотив 63 38 25 84
4 ЦСКА 61 38 23 84
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 61 34 27 77
4 Металлург 61 32 29 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
12.02 13:30
Сибирь – Металлург
 - : -
12.02 17:00
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости