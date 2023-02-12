Защитник «Адмирала» Шулак: «Мы верим в себя, наших тренеров и нашу систему»
Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).
— Победа над «Трактором» была очень важна для нас, так как регулярный чемпионат уже почти окончен — осталось только несколько матчей. Поэтому каждое набранное очко имеет большую ценность, — приводит «РБ Спорт» слова защитника.
— Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев говорит о том, что у вас «вредная, противная» команда. Вы с ним согласны?
— Мы играем в оборонительном стиле, поэтому каждому сопернику тяжело против нас. Эту игру мы показываем с самого начала сезона, такова наша система.
— Нынешний сезон — настоящий прорыв «Адмирала». В чем секрет вашей команды?
— Мы верим в себя, свои силы и возможности. Верим в наших тренеров и нашу систему. Нужно хорошо готовиться к матчам, усердно тренироваться и результат придет.
«Адмирал» идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 71 очко в 62 матчах.
Во вторник, 14 февраля, «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом». Начало игры — в 12.30 по московскому времени.
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|38
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|36
|26
|81
|2
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|61
|36
|25
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|27
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|61
|34
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|75
|6
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|33
|29
|75
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|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
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|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|12.02
|13:30
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Сибирь – Металлург
|- : -
|12.02
|17:00
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Динамо М – ЦСКА
|- : -