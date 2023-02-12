Новиков: «Собченко и Урычев играли бы сегодня в НХЛ, у меня в этом нет сомнений»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился воспоминаниями о Данииле Собченко и Юрии Урычеве, игравших в составе сборной России на МЧМ-2011.

«Судьба дала мне возможность поработать на МЧМ-2011. Вы посмотрите, что сделала та великая победа в Баффало в плане биографии этих ребят! Убежден: если бы ее не было, то их судьба могла быть сложнее. Если тренер не дает результат, ломаются судьбы ребят. Посмотрите, сколько выдающихся хоккеистов вышло из той команды! Но мы не должны забывать Даниила Собченко и Юру Урычева из Ярославля.

Они тоже бы сегодня играли в НХЛ, у меня в этом нет сомнений. Но мы помним ту ужасную авиакатастрофу, которая произошла в Ярославле. Тот результат изменил судьбы хоккеистов. Я даже не говорю о той радости, которую доставила эта победа нашей стране и болельщикам», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

На МЧМ-2011 Новиков работал помощником главного тренера сборной России. Российские хоккеисты выиграли турнир, одержав победу над национальной командой Канады в финальном матче (5:3).

Собченко и Урычев погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года под Ярославлем.