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Сегодня, 08:00

«Куньлунь» уволил генменеджера Макферсона

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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По информации «СЭ», «Куньлунь» отправил в отставку генерального менеджера Скотта Макферсона.

Он работал в китайском клубе в 2017-2020 годах, а затем вернулся в команду перед текущим сезоном.

11 февраля «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» со счетом 2:7.

На данный момент «Куньлунь» с 48 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции. Клуб потерял шансы попасть в плей-офф.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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