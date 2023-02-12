«Куньлунь» уволил генменеджера Макферсона
По информации «СЭ», «Куньлунь» отправил в отставку генерального менеджера Скотта Макферсона.
Он работал в китайском клубе в 2017-2020 годах, а затем вернулся в команду перед текущим сезоном.
11 февраля «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» со счетом 2:7.
На данный момент «Куньлунь» с 48 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции. Клуб потерял шансы попасть в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|3
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|4
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|4
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
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10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
|12.02
|13:30
|
Сибирь – Металлург
|- : -
|12.02
|17:00
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
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