Зарплатная ведомость московского «Динамо» — 565 миллионов рублей
По информации «СЭ», сумма зарплат хоккеистов московского «Динамо» на сезон-2023/24 составляет 565 миллионов рублей.
Самые дорогие игроки — форвард Джордан Уил (65) и защитник Бреннан Менелл (55).
При этом бело-голубые планируют еще несколько крупных подписаний: новичками москвичей могут стать Игорь Ожиганов и Никита Гусев, есть вероятность продления контракта Эрика О'Делла.
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