Зарплатная ведомость московского «Динамо» — 565 миллионов рублей

По информации «СЭ», сумма зарплат хоккеистов московского «Динамо» на сезон-2023/24 составляет 565 миллионов рублей.

Самые дорогие игроки — форвард Джордан Уил (65) и защитник Бреннан Менелл (55).

При этом бело-голубые планируют еще несколько крупных подписаний: новичками москвичей могут стать Игорь Ожиганов и Никита Гусев, есть вероятность продления контракта Эрика О'Делла.

Все зарплаты «Динамо» — смотреть на «СЭ-Деньги»