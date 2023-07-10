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Сегодня, 23:00

Меньшиков считает, что СКА нужна стабильность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков прокомментировал селекцию петербургской команды в межсезонье.

«У СКА какой-то стабильности я не вижу. Команда — это когда ты рядом с партнерами несколько лет, все сыгрались, прижились. Даже семьями дружат, это очень важно. Потому что игрок играет и за себя, и за семью, и за тренера, и за клуб. В СКА столько игроков «просеяли» за эти годы — от Ковальчука, Яшина до Панарина, Гусева. Представляете, если бы все они остались, и из них «слепить» команду. Вместо того чтобы на каких-то людей делать ставку, их отпускают. СКА берет новых, «оголяя» другие команды. Каждый год приглашают игроков из хороших команд. Ну, хорошо, взяли они игроков, рассчитывая на то, что те должны играть. А что значит играть? Как играть? Почему играть? Во что играть? Каждый год все меняется. Было раньше звено Панарин-Шипачев- Дадонов, так они всю игру делали. Потом Гусев с Яшкиным сыгрались, большинство стало получаться. Теперь они ушли. И кто будет играть? Мы часто слышим, что в СКА работает «система». В чем она заключается, не очень понятно. Так же и с термином «Красная машина» было. Сборную России так назвали, хотя связи с той советской «Красной машиной» не чувствовалось. Даже по стилю игры большие отличия, не говоря уже о мастерстве игроков», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

В межсезонье из клуба ушли 22 хоккеиста и пришли 16 новых.

В минувшем сезоне СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ, где уступил в серии ЦСКА (4-2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-men-shikov-v-ska-mnogo-igrokov-proseyali-za-e-ti-gody-no-komande-nuzhna-stabil-nost/
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