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Сегодня, 11:54

Канадский нападающий СКА Лайпсик хочет получить российское гражданство

Ана Горшкова
Корреспондент
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Брендан Лайпсик.
Фото photo.khl.ru

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадский нападающий команды Брендан Лайпсик изъявил желание стать гражданином России.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространенная практика. Совсем недавно российские паспорта получили игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также главный тренер СКА отметил, что 29-летний хоккеист уже три года живет в России и стал в стране своим.

«Брендан уже три года живет в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок — Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.

Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», — написал Ротенберг.

Лайпсик перешел в СКА в июне 2023 года. Он подписал контракт с клубом на два года. По информации «СЭ», Лайпсик будет получать по 50 миллионов рублей в год.

Канадец с 2020 года выступает в КХЛ. В минувшем сезоне он играл за «Металлург». Форвард набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга.
ХК СКА
Брендан Лайпсик
Роман Ротенберг
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