Зарипов и Бурмистров сыграют в третьем матче серии против «Авангарда»
12:42
По информации «СЭ», нападающие Данис Зарипов и Александр Бурмистров вернутся в состав «Ак Барса» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».
40-летний Зарипов в этом розыгрыше плей-офф не провел ни одной встречи. На счету Бурмистрова — 7 игр и одна голевая передача.
Счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Сегодня, 7 апреля, команды проведут третий матч в серии.
(Артур Хайруллин)
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