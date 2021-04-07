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Зарипов и Бурмистров сыграют в третьем матче серии против «Авангарда»

12:42
Данис Зарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Данис Зарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», нападающие Данис Зарипов и Александр Бурмистров вернутся в состав «Ак Барса» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».

40-летний Зарипов в этом розыгрыше плей-офф не провел ни одной встречи. На счету Бурмистрова — 7 игр и одна голевая передача.

Счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Сегодня, 7 апреля, команды проведут третий матч в серии.

(Артур Хайруллин)

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