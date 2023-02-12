«Металлург» обыграл «Сибирь», Зернов оформил дубль
«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
Голами в составе команды из Магнитогорска отметились Денис Зернов, оформивший дубль, Семен Кошелев и Брендан Лайпсик. За новосибирский клуб забил Никита Шашков.
«Металлург» поднялся на третье место в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков в 62 матчах. «Сибирь» находится на второй строчке (78).
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Зернов — 14 (бол., Керран, Лайпсик), 2:42 — 0:1. Кошелев — 10 (бол., Карпов, Голдобин), 17:22 — 0:2. Зернов — 15 (Карпов), 23:52 — 0:3. Лайпсик — 9 (Никонцев), 34:04 — 0:4. Шашков — 6 (Морозов), 47:27 — 1:4.
Вратари: Красоткин (Костин, 34:04) — Паскуале.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (8+6+16) — 16 (7+5+4).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
12 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.
|12.02
|13:30
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Сибирь – Металлург
|1 : 4
|12.02
|17:00
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Динамо М – ЦСКА
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