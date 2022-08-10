Юрист заявила, что хоккеист Воробьев сможет продолжить карьеру в случае обвинительного приговора

Юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о будущем нападающего СКА Михаила Воробьева после признания вины в даче взятки за приобретение военного билета.

«Если у Михаила не будет ограничений свободы, то наличие обвинительного приговора не является препятствием для занятия спортом. Точно будут репутационные потери. Если у СКА и Михаила Воробьева в контракте прописан разрыв трудового соглашения из-за судимости, то игроку придется покинуть клуб. Просто так СКА не имеет права расстаться с хоккеистом», — сказала Анцелиович корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее, 10 августа, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Воробьев в суде признал вину в даче взятки за приобретение военного билета. Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы. Также источник отметил, если подозреваемый признал вину по данной статье и способствовал раскрытию преступления, он может быть освобожден от уголовной ответственности.