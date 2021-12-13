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«Йокерит» объявил об уходе на карантин из-за четырех положительных тестов на COVID-19

14:48
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«Йокерит» объявил об уходе на вынужденную самоизоляцию и карантин, сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

По информации источника, по возвращении из Минска в Хельсинки в финской команде четыре хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус.

Также сообщается, что игроки, вызванные в свои национальные команды, не примут участия в Кубке Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

Ожидается, что «Йокерит» возобновит сезон КХЛ после международной паузы. Первый матч должен пройти 20 декабря против ЦСКА на домашней арене.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-103848266_46419

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное