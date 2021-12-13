«Йокерит» объявил об уходе на карантин из-за четырех положительных тестов на COVID-19

«Йокерит» объявил об уходе на вынужденную самоизоляцию и карантин, сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

По информации источника, по возвращении из Минска в Хельсинки в финской команде четыре хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус.

Также сообщается, что игроки, вызванные в свои национальные команды, не примут участия в Кубке Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

Ожидается, что «Йокерит» возобновит сезон КХЛ после международной паузы. Первый матч должен пройти 20 декабря против ЦСКА на домашней арене.