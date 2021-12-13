КХЛ представила новый состав Правления лиги на два года
14:24
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заочном заседании совета директоров избрала новый состав Правления организации, сообщается на официальном сайте лиги.
В него вошли 18 человек, председателем правления стал президент КХЛ Алексей Морозов. Новый состав избран на два года.
Представителями по взаимодействию с клубами КХЛ остались Роман Ротенберг, Сергей Белых, Сергей Ласьков, Елена Береснева, Мансур Усманов, Борис Иванищев, Кирилл Фастовский. Зигмарса Приеде заменил Владислав Яшникс.
В состав Правления КХЛ также вошли: Василий Курсин, Алексей Горский, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Алексей Степанов, Сергей Доброхвалов, Алексей Краснов и Иван Шептухин.
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