КХЛ представила новый состав Правления лиги на два года

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заочном заседании совета директоров избрала новый состав Правления организации, сообщается на официальном сайте лиги.

В него вошли 18 человек, председателем правления стал президент КХЛ Алексей Морозов. Новый состав избран на два года.

Представителями по взаимодействию с клубами КХЛ остались Роман Ротенберг, Сергей Белых, Сергей Ласьков, Елена Береснева, Мансур Усманов, Борис Иванищев, Кирилл Фастовский. Зигмарса Приеде заменил Владислав Яшникс.

В состав Правления КХЛ также вошли: Василий Курсин, Алексей Горский, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Алексей Степанов, Сергей Доброхвалов, Алексей Краснов и Иван Шептухин.