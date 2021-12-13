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КХЛ представила новый состав Правления лиги на два года

14:24
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заочном заседании совета директоров избрала новый состав Правления организации, сообщается на официальном сайте лиги.

В него вошли 18 человек, председателем правления стал президент КХЛ Алексей Морозов. Новый состав избран на два года.

Представителями по взаимодействию с клубами КХЛ остались Роман Ротенберг, Сергей Белых, Сергей Ласьков, Елена Береснева, Мансур Усманов, Борис Иванищев, Кирилл Фастовский. Зигмарса Приеде заменил Владислав Яшникс.

В состав Правления КХЛ также вошли: Василий Курсин, Алексей Горский, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Алексей Степанов, Сергей Доброхвалов, Алексей Краснов и Иван Шептухин.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/13/494501.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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