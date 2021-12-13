Хохряков получил дополнительную дисквалификацию и пропустит 5 матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (4:2).

Изначально нападающий уфимцев Петр Хохряков получил матч-штраф за жесткий силовой прием против казанца Дмитрия Воронкова. За это нападающий получил четыре матча дисквалификации.

«В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Таким образом, Хохряков пропустит 5 матчей своей команды.