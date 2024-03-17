Яковлев: «Мы были готовы к такой игре «Спартака»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о первой игре второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака» (4:0).

— Можно ли сказать, что твоя шайба стала переломной в матче? Появилось ли после нее ощущение, что результат не упустите?

— Матч со «Спартаком» был сложным, несмотря на счет. Такого понимания у меня не было, мы старались играть до финальной сирены, держа концентрацию.

— Как удалось сдержать атаку «Спартака», были ли проблемы в защитной линии?

— Мы разбирали их стиль и были готовы к такой игре. «Спартак» хорошо играющая цельная команда, очень большую роль сыграл наш вратарь. Ему огромное спасибо.

— Первая победа в серии за «Металлургом». Это придало уверенности?

— Серия только начинается, никакого задела у нас нет. Будем готовиться дальше.

Магнитогорцы вышли вперед в серии — 1-0. Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске.

(Евгений Туркулец)