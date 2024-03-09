Фетисов: «Будет Билялетдинов дальше работать или нет, зависит только от него»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста» (1:2) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Казанская команда проиграла серию — 1-4.

«Зинэтула Хайдарович у нас бессмертный. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он особенно не переживал. Уникальный специалист, исторически важный для нашего хоккея. Думаю, будет он дальше работать или нет, зависит только от него. Слишком большое уважение к нему со стороны руководства Татарстана и всех, кто связан с хоккеем», — цитирует ТАСС Фетисова.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Автомобилист» узнает своего соперника.