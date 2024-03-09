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Сегодня, 06:53

Фетисов: «Будет Билялетдинов дальше работать или нет, зависит только от него»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста» (1:2) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Казанская команда проиграла серию — 1-4.

«Зинэтула Хайдарович у нас бессмертный. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он особенно не переживал. Уникальный специалист, исторически важный для нашего хоккея. Думаю, будет он дальше работать или нет, зависит только от него. Слишком большое уважение к нему со стороны руководства Татарстана и всех, кто связан с хоккеем», — цитирует ТАСС Фетисова.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Автомобилист» узнает своего соперника.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo;. «Автомобилист» одержал четвертую победу над «Ак Барсом» и вышел во второй раунд плей-офф
Источник: https://tass.ru/sport/20190129
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Вячеслав Фетисов
Зинэтула Билялетдинов
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
3 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
3 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
3 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
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6. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
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9.03 13:30
Авангард – Лада
 - : -
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Металлург Мг – Амур
 - : -
9.03 17:00
СКА – Торпедо
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