«Автомобилист» одержал четвертую победу над «Ак Барсом» и вышел во второй раунд плей-офф

«Автомобилист» на выезде обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

У гостей отличились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов, единственную шайбу хозяев забросил Александр Радулов.

«Автомобилист» одержал победу в серии против «Ак Барса» со счетом 4-1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Казанцы вылетели в первом раунде, тогда как в прошлом году дошли до финала плей-офф.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Автомобилист» узнает своего соперника.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бывальцев — 1 (мен.), 19:39 — 0:1. Радулов — 1 (бол., Яшкин, Юдин), 20:31 — 1:1. Кизимов — 1 (Хрипунов, Блэкер), 43:19 — 1:2.

Вратари: Билялов — Аликин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (13+8+10) — 36 (16+16+4).

Судьи: Акузовский, Белов.

8 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8248 зрителей.

Счет в серии: 1-4