Фетисов: «Интригой было, сможет ли ЦСКА выиграть в третий раз плей-офф»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (счет в серии — 1-4). Также он поддержал главного тренера армейцев Сергея Федорова.

«Считаю, что Сергей Викторович — один из самых талантливых специалистов. Знаю его давно и как игрока, и как человека, который очень вдумчиво относится к игре. Не случайно ЦСКА два года подряд выигрывал, и он в непростых ситуациях мог находить правильные решения. Философия профессионального спорта говорит о том, что тренера назначают, чтобы он потом был уволен. Если это не произойдет с Сергеем, то он будет работать дальше.

Интригой было, сможет ли ЦСКА выиграть в третий раз плей-офф, поскольку ни один профессиональный клуб в нашей стране за последнее время делать это не смог. С другой стороны, понимаешь, что два года подряд мотивация не только тренеров, но и игроков должна быть запредельной для того, чтобы выдержать этот непростой марафон. Этого не получилось, и думаю, что тренерский состав, руководство сделают вывод. Есть объективные и субъективные моменты, этим и интересен наш спорт в плане результата», — цитирует ТАСС Фетисова.

Второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф. В последний раз ЦСКА проигрывал в первом раунде плей-офф в 2014 году.