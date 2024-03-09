Шипачев: «Никаких эмоций после вылета из Кубка Гагарина, опустошение»

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Казанская команда проиграла серию — 1-4.

«Моменты были, не забили, пропустили ненужный гол в меньшинстве. Потом вроде выровняли игру. С одной заброшенной шайбой очень тяжело в плей-офф играть. Нужно забивать две-три минимум. Какие эмоции после вылета? Никаких эмоций, опустошение. Готовились весь год. Больше ничего не могу сказать», — цитирует «РБ Спорт» Шипачева.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Автомобилист» узнает своего соперника.