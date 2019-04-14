Вячеслав Быков в ответ Вайсфельду: "Это же полная некомпетентность. Его информация устарела на 19 лет"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на критику Леонида Вайсфельда, обвинившего его в том, что специалист входит в комитет ИИХФ по правилам, который меняет их по 10 раз.

– Это же полная некомпетентность, – протестует Быков. – Я посоветую Леониду Вайсфельду вместо того, чтобы распускать фэйки, просто зайти на официальный сайт ИИХФ. Там есть список, кто в каких комитетах работает.

Меня в судейском комитете нет, и это черным по белому написано. Я там работал до 2000 года. Был представителем игроков. Но после того, как завершил карьеру хоккеиста, то автоматом оттуда вышел. Теперь я не связан с этим комитетом никоим образом. Не понимаю, почему Вайсфельд говорит неправду. Или у него информация устарела на 19 лет? (Евгений Белоусов)