Вячеслав Быков: «Надеюсь, Сергей Федоров станет легендой ЦСКА!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в седьмом матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1, 4-3).

«Хочется поздравить своего друга и товарища Сергея Федорова! — сказал Быков «СЭ». — Он прекрасный игрок и человек. Теперь он показал, как доводить коллективы до побед как тренер. Это просто здорово! Я рад, что в команде ЦСКА появился воспитанник, свой человек, который приводит команду к победам. Я надеюсь, что Сергей станет легендой ЦСКА».

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022 и во второй раз в истории выиграл плей-офф КХЛ. Первая победа была одержана в 2019 году.

Федоров провел первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала и в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).