Вудкрофт объяснил, почему минское «Динамо» во втором периоде пропустило семь шайб от СКА
Главный тренер минского «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромное поражение от СКА (8:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были. Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует.
В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет — 3:2 или 8:3, здесь важен результат. Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом.
— Тогда в чем, по вашему мнению, причина провала во втором периоде?
— Думаю, было много ненужных удалений, плохая дисциплина, плохая работа с шайбой, много потерь. Игроки где-то чувствовали себя закрепощенными и неуверенными в себе, — приводит слова Вудкрофта сайт СКА.
Следующая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 4 марта.
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|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
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|19
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|10
|Автомобилист
|45
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|42
|11
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|35
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|Куньлунь
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|9
|39
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|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -