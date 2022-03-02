Вудкрофт объяснил, почему минское «Динамо» во втором периоде пропустило семь шайб от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромное поражение от СКА (8:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были. Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует.

В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет — 3:2 или 8:3, здесь важен результат. Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом.

— Тогда в чем, по вашему мнению, причина провала во втором периоде?

— Думаю, было много ненужных удалений, плохая дисциплина, плохая работа с шайбой, много потерь. Игроки где-то чувствовали себя закрепощенными и неуверенными в себе, — приводит слова Вудкрофта сайт СКА.

Следующая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 4 марта.