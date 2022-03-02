Ротенберг — о победе в первом матче с минским «Динамо»: «Все только начинается. Вторая игра всегда сложнее первой»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в первом матче серии плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (8:3).
— Долго готовились к этой игре. Выполнили тактическую установку, ребята молодцы. Есть над чем работать, готовимся к следующему матчу, — цитирует тренера сайт СКА.
— Не вскружат ли голову восемь заброшенных шайб?
— Мы об этом говорили в перерыве после второго периода. Все только начинается. Вторая игра всегда сложнее первой. Нам нужно в равных составах реализовывать моменты, в обороне нужно играть лучше. Будем оттачивать все детали.
— Никита Гусев набрал шесть очков за вечер. Как оцените его игру?
— Это, в первую очередь, командная победа. Мы следовали плану на игру, ребята отлично поработали. Для нас это только начало, мы уже думаем о следующей игре, много чего можно улучшить и в защите, и в атаке. Чтобы забивать больше, нужно ответственно относиться к голевым шансам. Никиту нужно поздравить, он сегодня установил рекорд. Как мы говорим, дальше — лучше.
— Феноменальная реализация большинства. Это результат и работы, и настроя?
— Мы очень серьезно работали, начиная с олимпийской паузы. И над тактикой, и над физикой, и психологически готовились. Конечно, отрабатывали большинство. Будем улучшать все компоненты — и меньшинство, и игру в равных составах. Да, сегодня показали ту работу, которая была проделана, но все только начинается. Всех с победой, хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была феноменальная поддержка, очень рассчитываем, что будет только лучше. Всех ждем на следующей игре. Увидели сегодня праздник спорта, праздник жизни, наши болельщики очень помогли. Победа — их заслуга, спасибо большое.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|8 : 3
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 6