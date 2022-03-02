Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в первом матче серии плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (8:3).

— Долго готовились к этой игре. Выполнили тактическую установку, ребята молодцы. Есть над чем работать, готовимся к следующему матчу, — цитирует тренера сайт СКА.

— Не вскружат ли голову восемь заброшенных шайб?

— Мы об этом говорили в перерыве после второго периода. Все только начинается. Вторая игра всегда сложнее первой. Нам нужно в равных составах реализовывать моменты, в обороне нужно играть лучше. Будем оттачивать все детали.

— Никита Гусев набрал шесть очков за вечер. Как оцените его игру?

— Это, в первую очередь, командная победа. Мы следовали плану на игру, ребята отлично поработали. Для нас это только начало, мы уже думаем о следующей игре, много чего можно улучшить и в защите, и в атаке. Чтобы забивать больше, нужно ответственно относиться к голевым шансам. Никиту нужно поздравить, он сегодня установил рекорд. Как мы говорим, дальше — лучше.

— Феноменальная реализация большинства. Это результат и работы, и настроя?

— Мы очень серьезно работали, начиная с олимпийской паузы. И над тактикой, и над физикой, и психологически готовились. Конечно, отрабатывали большинство. Будем улучшать все компоненты — и меньшинство, и игру в равных составах. Да, сегодня показали ту работу, которая была проделана, но все только начинается. Всех с победой, хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была феноменальная поддержка, очень рассчитываем, что будет только лучше. Всех ждем на следующей игре. Увидели сегодня праздник спорта, праздник жизни, наши болельщики очень помогли. Победа — их заслуга, спасибо большое.