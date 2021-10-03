Второй тест на коронавирус тренера «Металлурга» Воробьева показал отрицательный результат
20:35
Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что второй тест главного тренера клуба Ильи Воробьева показал отрицательный результат.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба, 46-летний специалист сдаст еще один тест. В том случае, если он будет отрицательным, ожидается, что Воробьев сможет возглавить команду в гостевом матче 5 октября со «Спартаком».
Воробьев не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» из-за положительного теста на коронавирус. «Металлург» одержал победу со счетом 4:2.
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