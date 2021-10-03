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Галимов — о трансляции матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в США: «Пусть учатся у нас»

20:51
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

22-летний российский хоккеист также высказался об «Анахайме» и НХЛ.

«В Зеленом дерби всегда интересно играть, важное противостояние, здорово что победили. Громко говорить, что меня воспринимают как лидера, но стараемся показывать свою игру, помогать команду. Понятно, что ждут большего, надо работать. Ничего не мешало, нужно больше стараться и голы придут. Как забил сегодня? Да сам не знаю, убегал в меньшинстве, бросил прицельно и попал. Матч показывали на ESPN? Отлично. Пускай смотрят, учатся у нас. Нет, из «Анайхайма» пока не звонили», — приводит слова Галимова корреспондент «СЭ» Надежда Тонконог.

Галимов задрафтован в НХЛ «Анахайм Дакс» под 129-м номером.

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