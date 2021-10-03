Квартальнов заявил, что Воронков поступил правильно, отказавшись от драки с Лисовцом

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева» (2:0).

— Хорошая игра была, обоюдоострая. Довольны тем, что ноль пропустили. Здорово сыграло наше меньшинство, Галимов хороший гол забил, Бурмистров поставил точку. Доволен очень игрой на последнем рубеже. Здорово сыграл Бобков, оборона заблокировала много моментов, но Игорь нас так подтащил, дал возможность победить. Доволен меньшинством, хорошо держались. Но у нас были проблемы в построении защиты, Салават создал нам много неприятностей. У них были хорошие разящие атаки. Забей гол Уфа — мы не знаем, как все сложилось бы дальше. Поэтому надо смотреть не на статистику, а на другие вещи.

Просмотр удаления на видеоповторе? Нас предупреждали, что такое теперь будет перед сезоном. Правда меня что удивило — удар, после которого Тарасов не смог продолжить матч даже не посмотрели. Он спиной налетел на него. Там еще в чем нюанс, нам сразу сказали, что отменить удаление не могут. Вопрос был сколько дадут — 5 и до конца матча или только две минуты.

Воронкову надо было подраться? Установки не драться не было, он там за воротами сыграл пожестче, драться не захотел. Так получилось, правильно все сделал.

По Уилу скажу, что ушел игровой ритм, надо подождать. Сложно сидеть и не тренироваться. Получилось то как, мы сделали тесты, они все отрицательные. Но Финпотребнадзор запретил нам играть, а Роспотребнадзор разрешил. Билялова мы увидим на домашних играх, правда не знаю насчет следующей, — заявил тренер.