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Сегодня, 14:25

Источник: вратарю ЦСКА Федотову грозит срок до двух лет за уклонение от призыва

Вратарю ЦСКА Федотову грозит срок до двух лет за уклонение от призыва
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарю ЦСКА и сборной России Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербург в пятницу, 1 июля.

По информации источника, по статье, которая вменяется вратарю, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что вопросом, касающимся будущего Федотова, занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР).

По итогам прошедшего сезона Федотов завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. После этого вратарь подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером. В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220702/fedotov-1799782983.html
Иван Федотов
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НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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