Источник: вратарю ЦСКА Федотову грозит срок до двух лет за уклонение от призыва

Вратарю ЦСКА Федотову грозит срок до двух лет за уклонение от призыва

Вратарю ЦСКА и сборной России Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербург в пятницу, 1 июля.

По информации источника, по статье, которая вменяется вратарю, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что вопросом, касающимся будущего Федотова, занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР).

По итогам прошедшего сезона Федотов завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. После этого вратарь подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером. В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.