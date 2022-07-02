Пилут, скорее всего, пропустит следующий сезон КХЛ и не сыграет за «Трактор»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о том, что шведский защитник Лоуренс Пилут покинет челябинскую команду.

«Лоуренс Пилут, скорее всего, пропустит следующий сезон в «Тракторе». Думаю, пойдем ему навстречу. Причина та же, что и у других легионеров, — серьезное давление у них на Родине, у Пилута — в Швеции. Юридические вопросы, связанные с контрактом, прорабатываем сейчас с его агентом. Кого будем искать на его место? Свободных русских атакующих защитников такого уровня сейчас нет, поэтому, в первую очередь, рассматриваем легионеров», — заявил Савин «РБ Спорт».

Ранее свои контракты с «Трактором» приостановили чешские игроки команды — вратарь Роман Вилл, нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика.

В минувшем сезоне Пилут набрал 11 (0+11) очков в регулярном чемпионате и 8 (1+7) в плей-офф.